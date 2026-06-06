冨安健洋が吉田麻也の再合流について言及森保一監督率いるサッカー日本代表は現地時間6月5日、メキシコのモンテレイで北中米ワールドカップ（W杯）事前キャンプ3日目を迎えた。トレーニング後にDF冨安健洋が取材に応じ、DF吉田麻也の再合流について「予想はしてなかった」と本音を話した。3日目は涼しい気候でトレーニングが行われた。練習場変更のドタバタもあったが、選手たちはいたって冷静。冨安は「もうちょっと暑いイメ