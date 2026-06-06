冨安健洋吉田麻也の再合流について言及森保一監督率いるサッカー日本代表は現地時間6月5日、メキシコのモンテレイで北中米ワールドカップ（W杯）事前キャンプ3日目を迎えた。トレーニング後にDF冨安健洋が取材に応じ、DF吉田麻也の再合流について「予想はしてなかった」と本音を話した。3日目は涼しい気候でトレーニングが行われた。練習場変更のドタバタもあったが、選手たちはいたって冷静。冨安は「もうちょっと暑いイメ