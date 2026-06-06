モデルで俳優の佐々木希（38）が6日、東京・HMV＆BOOKS SHIBUYAで行われた『気まずいほど佐々木希と目が合いすぎる日めくり』（9日発売ワニブックス刊）カレンダー発売記念イベント取材会に出席。この日の朝に警備員に止められたことを明かした。【全身写真】「オーラがない」は無理がある！まるで女神な美しさの佐々木希2026年にデビュー20周年を迎える佐々木の、10年ぶりとなるカレンダーは、“目が合いすぎる”をコンセ