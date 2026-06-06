ＭＬＢ公式は５日（日本時間６日）、ドジャース・大谷翔平投手らトッププレーヤーたちの幼少期の写真を公開。ファンの反響を呼んだ。「ＰｌａｙＢａｌｌＷｅｅｋｅｎｄ」のキャンペーンで「世界中の少年・少女野球とソフトボールを祝福しています。将来メジャーリーグを目指している人も、初めてバットを手にしたばかりの人も、外に出てプレーするのにこれ以上ない絶好の機会です！」と呼びかけた。リトルリーグ時代の大谷