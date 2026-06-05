海上自衛隊呉地方総監部は後輩隊員に対しハラスメント行為をし自殺に追い込んだとして、自衛官２人を停職の懲戒処分にしたと発表しました。 輸送艦おおすみに所属する４０代の１等海曹と２等海曹は３年前、勤務中に後輩隊員に対し「それで給料多くもらえていいな何もできていないのにもらえていいな」などと発言しました。 この発言を受けた隊員は、その日に艦内にある倉庫の中で意識のない状態で発見されました。 海上自衛