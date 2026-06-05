以前紹介したコンソールで動くエディタであるMicrosoft Edit（以下Edit）がバージョンアップした（写真01）。きちんとしたインストールパッケージになってWinget経由でも入手できるようになったのも大きな変更点だが、文法ハイライトに対応したというのも大きな改良点だ。写真01: 独自の文法ハイライト機能を搭載したMicrosoft Edit Ver.2.0まずは、インストールだが、初期バージョンであるEdit Ver.1.xは、実行ファイルとpdbファ