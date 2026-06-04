人気ファミレスチェーン・サイゼリヤのモーニング営業「朝サイゼ」の実施店が拡大している。今年1月に東京3店舗、千葉3店舗でスタート。通常10時から営業を開始するサイゼリヤだが、一部店舗で朝7時から営業をスタートさせ、10時までの時間帯に「朝サイゼ」専用メニューを提供している。ドリンクバー付きでも税込み300円から5月には埼玉・千葉・神奈川の各1店舗で新たにサービスが開始。6月1日からは22店舗目となる埼玉・大宮