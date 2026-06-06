Fastlane Japanは6月9日、ゲーミングブランド「REDMAGIC」からゲーミングスマートフォンのフラッグシップモデル「REDMAGIC 11S Pro」を新たに発売する。カラーはSubzero サブゼロ（シルバー）、Nightfreeze ナイトフリーズ（黒スケルトン）の2色。価格はメモリー16GB＋ストレージ512GBのモデルが17万2800円、12GB＋256GBモデルが14万9800円。発売日までの予約期間中、割引クーポンなどを利用すれば最大5000円割引となる。●水冷