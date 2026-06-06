カブス3−18ジャイアンツ○＜現地時間6月5日リグリー・フィールド＞シカゴ・カブスが今季ワーストの18失点を喫して本拠地3連戦の初戦に大敗。鈴木誠也外野手（31）は「4番・右翼」でフル出場し、9号本塁打含む4出塁を記録した。カブスは先発右腕エドワード・カブレラが初回に4番アダメスの10号先制2ランを浴びると、4回表には7番チャップマンの3号グランドスラムなど自己ワーストの8失点で4回持たずノックアウト。