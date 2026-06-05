台風6号の接近に伴う大雨や暴風への警戒が強まる中、レンタルチェーン「ゲオ」の公式Xアカウントが2026年6月2日、レンタル品の返却に関する呼びかけを投稿すると、SNS上で大きな注目を集め、「神対応」「カッコよすぎる」などと称賛する声が相次いだ。この取り組みはどんな経緯で始まったのか。ゲオホールディングスの広報課が4日、J-CASTニュースの取材に詳しく説明した。「まずは安全を優先していただきたい」SNS上で話題になっ