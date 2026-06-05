農林水産省が把握しているだけでも全国に320種類以上のブランド牛（銘柄牛）があり、47都道府県すべてに独自のブランド牛がある。それは地方経済活性策の一環でもあるが、テレビの食レポバラエティー番組の影響もあって、近年は「肉ブーム」が続いている。 しかし、そんな中、焼き肉店の倒産は過去最多を更新するレベルで急増している。東京商工リサーチなどの調査によると、2025年度の焼き肉店の倒産（負債10