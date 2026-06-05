ヤマダホールディングスとエディオンが、経営統合にむけて基本合意したと発表しました。ヤマダホールディングスとエディオンは、来年10月、新たに持ち株会社を設立し、両社を子会社化する方針だとしています。また、両社のブランドは当面、維持する方向で検討するということです。ヤマダホールディングス・山田昇会長「将来、課題解決に対する考え、方向性が同じであることが最大の理由」エディオン・久保允誉会長「当社と同じ考え