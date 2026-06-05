2026年３月28日にまちびらき（開業）したJR大井町駅直結の複合施設「OIMACHI TRACKS」（大井町トラックス）が好調だ。まちびらき当日には敷地内で最も広い4600平方メートルのTRACKS PARKが人で埋まっているように見えるほど賑わっており、今もその状態は続いている。なぜ、ここまで人を集めているのか。いくつかの観点から見ていこう。無料で気持ちよく長居でき、誰かと会える公園の存在まずは賑わいを実感できるTRACKS PARKから。