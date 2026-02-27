『ドラクエウォーク』のリアルおみやげで名古屋名物「スライムういろう」が待望の復刻！ 6.5周年を迎える3月12日より期間限定で販売

スクエニが『DQウォーク』の「リアルおみやげ」の第四弾「スライムういろう」を3月12日より復刻販売！

スマートフォン向け位置情報RPG『ドラゴンクエストウォーク』の「リアルおみやげプロジェクト」第四弾として、2022年に登場し話題を呼んだ「スライムういろう」の復刻販売が決定しました。

本プロジェクトは、ゲーム内のランドマークを訪れることで手に入るアイテム「おみやげ」を、実際に老舗メーカーと協力して再現する試みです。今回の「スライムういろう」は、愛知県名古屋市の老舗「株式会社青柳総本家」とのコラボレーションにより誕生。ゲーム内のランドマーク「熱田神宮」でもらえる「ういろう」を忠実に再現しています。

商品はスライム、スライムベス、ライムスライムをイメージした3種類のセット。定番のういろう味に加え、コラボ限定のみかん味とキウイ味を楽しめます。合成着色料を使用せず、スライムのような（？）もちもちとした食感が特徴です。

販売期間は2026年3月12日から6月14日まで。愛知県内の主要な直営店、駅構内のギフトショップ、空港、高速道路のSA、一部スーパーなどのほか、青柳総本家の公式オンラインショップでも11時より取り扱いを開始します。価格は972円（税込）。ゲームの世界が現実となった特別な一品を、この機会にぜひ手にとってみてはいかがでしょうか。

株式会社スクウェア・エニックスは、スマートフォン向け位置情報RPG『ドラゴンクエストウォーク』（対応機種：iOS／Android）に登場する”おみやげ” を実際に作って再現する「リアルおみやげプロジェクト」第四弾愛知編として2022年に株式会社青柳総本家（本社：名古屋市守山区瀬古1-919、代表取締役社長：後藤 稔貴）とのコラボレーション商品「スライムういろう」の復刻が決定したことをお知らせいたします。

リアルおみやげプロジェクト第四弾愛知編として、2022年に株式会社青柳総本家とコラボレーションした商品「スライムういろう」が復刻！ゲーム内に登場するランドマーク「熱田神宮」に行くことでもらえるおみやげ「ういろう」を再現しました。名古屋のういろうをより多くの人に、より遠くの人にも。日本全国のお客様にういろうを、美味しく、楽しんで頂きたい。そんな思いのこもった一品です。

ドラゴンクエストウォークの6.5周年にあわせて2026年3月12日（木）より販売いたします。定番のういろう味に加え、本コラボ限定のみかん味、キウイ味のういろうをお楽しみいただけます。スライムのような（？）ういろうの持つもちもちとした食感を、ぜひこの機会にお楽しみください。

【商品情報】 ●商品名スライム：ういろう ●内容量：3個入り スライム（定番ういろう）、スライムベス（みかん味）、ライムスライム（キウイ味） ●商品価格：972円（税込） ※本商品は、合成着色料を使用しておりません。

●販売期間2026年3月12日（木）〜6月14日（日）

※商品が無くなり次第、販売終了となります。

※販売期間は予告なく変更となる場合があります。

※将来再販売する可能性があります。

●販売店愛知県内の以下の店舗にてお取り扱いをしております。

青柳総本家3店舗(大須本店、エスカ直営店、ジェイアール名古屋タカシマヤ店)、PLUSTA名古屋中央店、PLUSTA Gift名古屋中央店、PLUSTA名古屋桜通南、PLUSTA名古屋太閤北、PLUSTA Gift名古屋北待合、PLUSTA Gift名古屋南待合、PLUSTA Gift カルミア店、PLUSTA豊橋幹線改札口、PLUSTA三河安城、プレシャスデリ＆ギフト金山店、中部国際空港 銘品館、ANA FESTA中部店、県営名古屋空港スカイショップ翼、名古屋城内2店舗(正門横売店、内苑売店)、刈谷ハイウェイオアシス、豊田上郷SA上り店、新東名岡崎SA店、イオンスタイル(ナゴヤドーム前、ワンダーシティ、長久手、大高、熱田、名古屋則武)、アピタ西尾店、トヨタ生協共同組合 メグリア本店、あつた小町 by Pare Marche

※青柳総本家エスカ直営店、大須本店以外は3月14日（土）以降順次販売いたします。

※青柳総本家 大須本店とエスカ直営店は、ドラゴンクエスト関連の公式グッズも販売いたします。





エスカ直営店では店内装飾がドラゴンクエストウォークコラボ仕様に！※画像はイメージです。

●オンラインショップ

株式会社青柳総本家 公式オンラインショップでもお買い求めいただけます。

https://shop.aoyagiuirou.co.jp/

※2026年3月12日（木）11:00より販売開始予定です。

※おひとり様2個までご購入いただけます。

※オンラインショップの発送は4月からとなります。

●リアルおみやげプロジェクト第四弾「スライムういろう」特設サイト

https://www.dragonquest.jp/walk/omiyage/4/

●プロモーション映像を公開中！

『ドラゴンクエストウォーク』youtube公式アカウントにて、プロモーション映像を公開中です。是非ご覧ください。

https://youtu.be/3DzqgWPiowc

リアルおみやげプロジェクトとは

「ドラゴンクエストウォーク」では、ゲーム内の「ランドマーク」と呼ばれる場所に実際に訪れることで特別なクエストを受注することができ、クリアすることで「おみやげ」と呼ばれるゲーム内アイテムを取得することができます。その「おみやげ」を実際に作って再現していこうというプロジェクトが「リアルおみやげプロジェクト」です。

ドラゴンクエストウォーク公式サイト：https://www.dragonquest.jp/walk/ 公式X：https://x.com/DQWalk スラミチのへや：https://x.com/SuramichiRoom 公式youtubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCtceiniicYEsbAVuWy-Bi0Q © ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

