この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師が警鐘「こんな顔のお母さんじゃダメ」見た目で母親の価値を判断する社会の“歪み”

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

12人産んだ助産師HISAKOさんが、自身のYouTubeチャンネルで「容姿のコンプレックスこんな顔のお母さんじゃイヤだよね」と題した動画を公開。自身の顔にあるあざをコンプレックスに感じ、「こんな顔の母親ではダメだ」と悩む母親に対し、見た目で人の価値を判断することの誤りを強く指摘し、コンプレックスを個性として捉えるべきだと熱く語った。



動画では、3年間の不妊治療を経て子どもを授かった母親からの「生まれつき顔にある血管腫がコンプレックスで、息子に辛い思いをさせてしまうのではないか」という切実な悩みが紹介された。相談者は、外出先で他の母親と自身を比べて落ち込んだり、子どもが泣き止まないと自己嫌悪に陥ったりする中で、特に顔のあざについて「ふとやっぱりこんな顔のお母さんじゃダメだよねと涙することがあります」と苦しい胸の内を明かした。



この悩みに対し、HISAKOさんは冒頭から「今日はちょっとダメ出しして良い？」「人の顔をそんな風にディスるな」と厳しい言葉で一喝。世の中には様々な容姿の人がいるとした上で、それを「個性」と捉えるべきだと主張した。さらに、見た目で人の価値を判断する考え方そのものを「人の顔をディスるな」「見た目で人を判断すなほんまに」と強く批判した。



HISAKOさんは、自身の体にもほくろが多いことを例に挙げ、「ママみたいなほくろいっぱいみたいな特徴があるからこそ、ママすぐみんなに覚えてもらえるねん。ラッキーじゃない？これ」と、コンプレックスを利点と捉える独自の視点を提示。迷子になった際に「ここに赤いこんな出来物があります。それが僕のママですって言うたらすぐ見つかるじゃないですか」と、あざが持つポジティブな役割を具体的に語った。



最後にHISAKOさんは、母親自身が自分の身体的な特徴を前向きに捉え、子どもに伝えることの重要性を強調。「見た目で人を判断すな」という力強いメッセージで締めくくり、容姿のコンプレックスに対する個人の受け止め方について、視聴者に深く考えるきっかけを与えた。