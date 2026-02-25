¡ÖÀïÆ®¥á¥« ¥¶¥Ö¥ó¥°¥ë¡×¤è¤ê¡ÖÄ¶¹ç¶âº² GX-38R ¥¢¥¤¥¢¥ó¥®¥¢ー¡×¤¬¥×¥ì¥Ð¥ó¤Ë¤Æ2·î27Æü¤ËÍ½Ìó³«»ÏÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤ì¤ë¡ÖÄ¶¹ç¶âº² GX-38X ¥¦¥©ー¥«ー¥Þ¥·¥ó¥»¥Ã¥È¡×¤âÅÐ¾ì
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖÄ¶¹ç¶âº² GX-38R ¥¢¥¤¥¢¥ó¥®¥¢ー¡×¤òÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ2·î27Æü16»þ¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£È¯Á÷¤Ï8·î¤òÍ½Äê¤·¡¢²Á³Ê¤Ï37,400±ß¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÄ¶¹ç¶âº² GX-38X ¥¦¥©ー¥«ー¥Þ¥·¥ó¥»¥Ã¥È¡×¤âÆ±ÆüÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¡£È¯Á÷¤Ï9·î¤òÍ½Äê¤·¡¢²Á³Ê¤Ï7,480±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥¢¥Ë¥á¡ÖÀïÆ®¥á¥« ¥¶¥Ö¥ó¥°¥ë¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡¢¥¸¥í¥ó¤¿¤Á¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¥é¥ó¥É¥·¥Ã¥×¡Ö¥¢¥¤¥¢¥ó¥®¥¢ー¡×¤òÄ¶¹ç¶âº²¥·¥êー¥º¤ÇºÆ¤ÓÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡·àÃæ¤ÎÂ¤·Á¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¡¢¥é¥ó¥É¥·¥Ã¥×¤«¤é¥¦¥©ー¥«ー¥Þ¥·¥ó¤Ø¤ÎÊÑ·Á¤âºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥©ー¥«ー¥Þ¥·¥ó»þ¤ÎÁ´¹â¤ÏÌó280mm¡¢¥é¥ó¥É¥·¥Ã¥×»þ¤ÎÁ´Ä¹¤ÏÌó450mm¤Ë¤â¤Ê¤ë¥Ó¥Ã¥¯¥µ¥¤¥º¡£¼çË¤¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³ÆË¤Åã¤Î³Æ½ê¤¬²ÄÆ°¤·¡¢¶»Éô³ÊÇ¼¸Ë¤¬³«ÊÄ¡¢ÉÕÂ°¤Î¥¦¥©ー¥«ー¥Þ¥·¥ó¤ò¼ýÍÆ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥é¥ó¥É¥·¥Ã¥×»þ¤Î³ÜÉô¥«¥Ðー¤Ï½éÂå¤È2ÂåÌÜ¤Î¤â¤Î¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡¡³ÆÉô¥Ï¥Ã¥Á¤¬³«ÊÄ¡¢ÆâÂ¡¥á¥«¤Î¥Ç¥£¥Æ¥£ー¥ë¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥Ý¥¿¥óË¤¤âÅ¸³«¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´Ï¶¶Éô¤â¥ªー¥×¥ó²ÄÇ½¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ±¥¹¥±ー¥ë¤Î¡Ö¥¶¥Ö¥ó¥°¥ë¡×¡¢¡Ö¥¦¥©ー¥«ー¥®¥ã¥ê¥¢¡×¤¬1ÂÎ¤Å¤ÄÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÄ¶¹ç¶âº² GX-38R ¥¢¥¤¥¢¥ó¥®¥¢ー¡×¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÍ·¤Ù¤ë¡ÖÄ¶¹ç¶âº² GX-38X ¥¦¥©ー¥«ー¥Þ¥·¥ó¥»¥Ã¥È¡×¤âÅÐ¾ì¡£
¡¡¼Â¸³±ÇÁü¡ÖÀïÆ®¥á¥«¥¶¥Ö¥ó¥°¥ë SIDE R¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¿·µ¬ÉðÁõ¤òÁõÈ÷¤·¤¿¡¢¡Ö¥¶¥Ö¥ó¥°¥ë¡×¡¢¡Ö¥¦¥©ー¥«ー¥®¥ã¥ê¥¢¡×¡¢¡Ö¤Ë¤»¥¶¥Ö¥ó¥°¥ë¡×¤ò¿·µ¬Â¤À®¤«¤ÄºÌ¿§ºÑ¤ß¤ÇÎ©ÂÎ²½¡£¿·µ¬Â¤·Á¤Î¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥«¥ê¥£¡×¤âÁÈ¤ßÎ©¤Æ¼°¤Ç¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¡¢Á´18ÂÎ¤¬ÉÕÂ°¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¶¥Ö¥ó¥°¥ë¡¦¥«ー¡×¡Ö¥®¥ã¥ê¥£¡¦¥Û¥Ðー¡×¡Ö¥®¥ã¥ê¥£¡¦¥¦¥£¥ë¡×¤Î¥Þ¥·¥ó¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
Ä¶¹ç¶âº² GX-38R ¥¢¥¤¥¢¥ó¥®¥¢ー
2·î27Æü16»þ¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï
8·î È¯Á÷Í½Äê
²Á³Ê¡§37,400±ß
Ä¶¹ç¶âº² GX-38X ¥¦¥©ー¥«ー¥Þ¥·¥ó¥»¥Ã¥È
2·î27Æü16»þ¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï
9·î È¯Á÷Í½Äê
²Á³Ê¡§7,480±ß
¼ç¤Ê¾¦ÉÊÆâÍÆ
ºÌ¿§ºÑ¤ß¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÊÁÈ¤ßÎ©¤Æ¸å¤Ë°Ê²¼¤Î³Æ¥Ñー¥Ä¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡¦¥¶¥Ö¥ó¥°¥ë¡Ê¿·µ¬ÉðÁõ¥Ñー¥ÄÉÕÂ°¡Ë
¡¦¥¦¥©ー¥«ー¥®¥ã¥ê¥¢¡Ê¿·µ¬ÉðÁõ¥Ñー¥ÄÉÕÂ°¡Ë
¡¦¤Ë¤»¥¶¥Ö¥ó¥°¥ë
¡¦¥µ¥Ö¡¦¥¶¥Ö¥ó¥°¥ë
¡¦¥¶¥Ö¥ó¥°¥ë¡¦¥«ー
¡¦¥®¥ã¥ê¥£¡¦¥Û¥Ðー
¡¦¥®¥ã¥ê¥£¡¦¥¦¥£¥ë
1ÉôºÌ¿§ºÑ¤ß¡¢¥é¥ó¥ÊーÉÕ¤ÁÈ¤ßÎ©¤Æ»ÅÍÍ¡ÊÁÈ¤ßÎ©¤Æ¸å¤Ë°Ê²¼¤Î³Æ¥Ñー¥Ä¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡¦¥Ö¥é¥Ã¥«¥ê¥£¡ß2
¡¦¥À¥Ã¥«ー¥¿¥¤¥×¡ß2
¡¦¥×¥í¥á¥¦¥¹¥¿¥¤¥×¡ß2
¡¦¥¬¥Ð¥á¥ó¥È¥¿¥¤¥×¡ß2
¡¦¥¯¥é¥Ö¥¿¥¤¥×¡ß2
¡¦¥È¥é¥Ã¥É11¡ß2
¡¦¥®¥ã¥í¥Ã¥×¥¿¥¤¥×¡ß2
ÉÕÂ°¥Ñー¥Ä
¡¦ÃÆÌô¥±ー¥¹¡ß2
¡¦¥³¥ó¥Æ¥Ê¡ß2
¡¦¥ß¥µ¥¤¥ë¥Ý¥Ã¥É
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¸ø³«¡Û- º²¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¥º¸ø¼°/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) February 24, 2026
¡ØÀïÆ®¥á¥« ¥¶¥Ö¥ó¥°¥ë¡Ù¤è¤ê
¡ÖÄ¶¹ç¶âº² GX-38R ¥¢¥¤¥¢¥ó¥®¥¢ー¡×¤¬¾¦ÉÊ²½·èÄê¡ª
📌https://t.co/uHCwVeiFbe
Ìó20Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¡ª¥¦¥©ー¥«ー¥Þ¥·¥ó»þ¤ÎÁ´¹âÌó280mm¡¢¥é¥ó¥É¥·¥Ã¥×»þ¤ÎÁ´Ä¹¤ÏÌó450mm¤Ë¡ª
º²¥¦¥§¥Ö¾¦Å¹¤Ë¤Æ2·î27Æü16»þ¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡ª#t_chogokin #¥¶¥Ö¥ó¥°¥ë pic.twitter.com/7k4t0Bopjt
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º