ÀÐÀî²Â½ã¤µ¤ó¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¥ß¥é¥Î¤Ç33ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡ª¥¹¥Î¥Ü¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤â½ËÊ¡
¡¡¸µÂîµå¥×¥íÁª¼ê¤Ç¸ÞÎØ3Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÀÐÀî²Â½ã¤µ¤ó¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£23Æü¤Ë33ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö33ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª½Ë¤¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ºÇ½ªÆü¤Ë¥ß¥é¥Î¤ÇÃÂÀ¸Æü¤ò²á¤´¤»¤ë¤È¤Ï¡ÁËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¼èºàÃæ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö³Ú¤·¤¯½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤ò²á¤´¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²ÈÂ²¡¢Í§¿Í¡¢¤½¤·¤ÆÉáÃÊ¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤òËº¤ì¤º¡¢·ò¹¯¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ²á¤´¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÆÃÂç¤Ê¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¥±¡¼¥¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡¢¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Â¼À¥¿´³ñ¤¬¡ÖHappy birthday ¤Ç¤¹¡£¤«¤¹¤ß¤µ¤ó¡×¤È½ËÊ¡¡£ÀÐÀî¤µ¤ó¤â¡Ö¤ï¤¡´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÁ°¤Ï¤È¤Ã¤Ã¤Ã¤Æ¤â¤ªË»¤·¤¤Ãæ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´î¤ó¤À¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£