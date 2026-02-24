はま寿司、深夜料金の導入を発表 午後10時から7％加算へ、3・3より「人件費をはじめとした運営コストの上昇に対応」
回転寿司チェーン大手の「はま寿司」は24日、深夜料金を導入することを発表した。3月3日火曜午後10時より、席で注文した商品について7％を加算する。
【画像】はま寿司「深夜料金」7％加算…詳細
発表で「深夜料金導入のお知らせ」と題し、「当店では、深夜の時間帯における人件費をはじめとした運営コストの上昇に対応し、商品・サービスの品質維持を図るため下記の通り深夜料金を導入させていただきます」と報告した。
深夜料金となるのは、3月3日午後10時から、閉店時間の30分前までに店内で受付した客が対象。席で注文した商品において一律7％を加算すると伝えた。
最後に「お客様にはご負担をおかけいたしますが何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と締めくくった。
