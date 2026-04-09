とんでもないお寿司を注文してしまった人が、X上で注目を浴びている。【話題のポスト】1324.4万表示、12万いいねの?幻の寿司ネタ?どうとんでもないかって？なんとそのお寿司......「一貫7500円」だという。2026年3月30日、XユーザーのYosisyun（＠yossssina）さんが投稿したのは、四角い皿に置かれたエビのお寿司。横には緑のつぶつぶが載った軍艦も添えられている。この一皿が、7500円だという。確かに立派なエビだけれど......一