中東情勢の緊迫化の影響が、寿司の人気ネタ・サーモンにも広がっています。神奈川県内の寿司店では、特に人気だというサーモンを週に20匹ほど仕入れています。独楽寿司 大和本店・渡邊玲登店長：ノルウェー産のアトランティックサーモンです。（中東）上空を飛べないので、別ルートで回ってきますので。ノルウェー産のサーモンを航空便で運んでくる際、中東上空を経由するルートが利用できなくなり、輸送コストが上がっているとい