インパクトのあるシール帳作りには「フード系シール」がおすすめ！ スイーツ系からお食事系まで、さまざまな食べ物がイラストや実写になっていて、貼るときも見るときも楽しめるんです。そんなフード系シールは、シールコーナーだけでなく、意外なところでもゲット可能。そこで今回は【ダイソー】のおすすめフード系シールを紹介します。 あまりにも美