店舗数が急増中の「オリーブの丘」東日本大震災の後くらいでしょうか、新潟方面への出張で小田急線・京王線が交差する永山駅付近を通るたびに、「イタリア食堂」「オリーブの丘」という看板が目を引きました。当時、この店を通過する時間は朝イチか深夜だったため、訪問して食事をする機会には恵まれなかったのですが、大変気になっていました。その後、妻から「オリーブの丘」という店が人気なので行ってみたいということで、自宅