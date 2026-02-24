4月を前にして、小学校に進学する子供のランドセル選びに悩んでいる人は多いと思う。



【写真】大きな傷もなく美品です

今、SNS上で大きな注目を集めているのはそんなランドセル選びをリユースショップで済ませたという投稿。



「我が家のラン活、終了しました 使うのは2027年4月からです ご縁あって500円。 大事に使えればそれで十分。 浮いたお金は、経験に回します。」



と購入したランドセルを紹介したのはNewいちろーさん（@free_Newichiro）。



多少の使用感はあるが大きな傷もなく、まだまだ使えそうなこのランドセル。ランドセル工業会の調べ（2025年）によるとランドセルの平均購入金額は6万746円ということなので、かなりお得な買い物には違いないが、ランドセルを中古で買うことに拒否感を持つ人も一定数いるよう。



Newいちろーさんの投稿に対し、SNSユーザーたちからは



「賢い親の立ち回りとして非常にスマートです」



「アリ寄りのアリ。 まぁ、子どもさんをどうやって説得した？納得させた？騙す？かは分かりませんが、ランドセル選びよりワクワクすることや必要な経験は他にもありますからね！そちらにお金を使うことのほうが断然価値があると思います！ 英断！」



といった肯定的な声がある一方



「煽りでもなんでもなく単純に疑問に思ったので教えて頂きたいんですけど、新品で買った場合との差額が数万として、それで得られる『一緒に一度きりの新品のランドセルをワクワクしながら選ぶ経験』よりも優先するべき経験とはどのようなものでしょうか？」



「6年間使うんだから子供と一緒に展示会とか回って選んであげればいいのに、、、 思い出はお金じゃ買えないよ」



といった疑問の声、否定する声も上がった。



Newいちろーさんにお話を聞いた。



ーーこちらのランドセルを購入した経緯は？



Newいちろー：家族でリユースショップに立ち寄った際、税込550円で中古品ですが状態の良い品があり、子どもが「これがいい」と選びました。現在も本人は気に入っており、入学を楽しみにしています。



我が家では価格よりも納得感を重視しており、浮いた分は家族の体験に回すという価値観からこの選択をしました。



ーーご投稿に対し大きな反響がありました。



Newいちろー：賛否さまざまなご意見をいただきましたが、消費や経験の優先順位について多くの方が考えるきっかけになったのであれば意義があったと感じています。



◇ ◇



中古ランドセルの是非について、読者のみなさんはどのように感じるだろうか。



なお今回の話題を提供してくれたNewいちろーさんさんは"氷河期世代・41歳でサラリーマンを卒業"という肩書で、SNSで教育費、生活設計、資産形成等に関して情報発信中。ご興味ある方はぜひチェックしていただきたい。



（よろず～ニュース特約・中将タカノリ）