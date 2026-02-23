この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

工場転職のプロであるケンシロウ氏が、自身のYouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル」で、「【工場転職】取る順番を間違えると詰みます｜年収が上がる資格ランキング10選」と題した動画を公開。工場勤務における年収アップに直結する資格をランキング形式で紹介した。



動画でケンシロウ氏は、工場勤務に活かせる資格を「S・A・B・C」の4つのランクに分類。Cランクは「専門的で人を選ぶ」、Bランクは「取りやすくコストパフォーマンスが良い」、Aランクは「取得は難しいが年収アップにつながる」、そしてSランクは「取りやすく年収も上がる」と、それぞれの基準を明確にした上でランキングを発表した。



Cランクの第10位には「機械保全士」が挙げられた。氏は、この資格が専門的で実務経験も必要とされるため取得は容易ではないとしつつ、設備のトラブル対応や点検といった保全業務において重要な役割を担うと解説。「手に職をつけたい」と考える人に向いているとした。



Bランクの第8位は「衛生管理者第2種」。合格率が約50%で比較的取得しやすく、工場内の安全衛生管理に不可欠な資格であると説明。特に粉塵が舞う現場などでの職場改善に役立ち、将来的に管理職を目指す上で有利に働く可能性を指摘した。



そして、最もおすすめされるSランクの第1位に輝いたのは「フォークリフトの免許」。ケンシロウ氏は、多くの工場で部品や材料の運搬にフォークリフトが不可欠であり、求人数が非常に多い点を強調。取得が比較的容易であるにもかかわらず、需要が高く年収アップにも直結しやすい「最強の資格」であると評価した。



今回のランキングを通してケンシロウ氏は、数多く存在する資格の中から、自身のキャリアプランに合った「活きる資格」を見極めることの重要性を説いた。やみくもに資格を取得するのではなく、将来の目標から逆算して戦略的にスキルを身につけることが、工場勤務で成功を収める鍵であると結論づけている。