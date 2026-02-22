学生時代に暴走族の総長と付き合っていたという“元ヤン”モデルが、ガーリーなスタイルにイメージチェンジ。その姿に「可愛い」「めっちゃ似合ってる」といった反響が寄せられた。

【映像】“元ヤン”モデルの激変ビフォー・アフター

『恋髪オーディション #3』（ABEMA）が2月21日に放送され、ここまで勝ち残ってきた6人による、決勝進出者が決まる4次審査の模様が公開された。今回は、3時間の制限時間内でカウンセリング・カット・カラー・スタイリングを完成させる、1対1のタイマン勝負。「来る人は選べない」美容師の立場から、カットモデルは「キャバ嬢」「元ヤン」「ギャル」「ポールダンサー」「男の娘」「グラビアアイドル」の中からくじ引きで選ばれた。

ランキング2位の“キラキラ美容師”あいりが担当することになったのは、モデルやラウンドガールとして活動する成瀬いな。学生時代はバイクを乗り回していた「元ヤン」で、暴走族の総長と付き合っていた経験もあるという。

成瀬が望むヘアイメージは、「セクシーさとかっこよさを兼ね備えた素敵な女性」。あいりは、成瀬の口から出た「中華ワンホン系」に、自分流の“大人かわいい”を合わせたイメージで勝負。制限時間3時間の中で、深みのあるカシスバイオレットのカラーに、ワンホンヘアの特徴であるくびれ巻きで、元ヤンの面影を感じさせない“大人かわいい”スタイルを作り上げた。

施術が終わり、鏡で自身の姿を確認した成瀬は、「えー、すごい！かわいい！」とコメント。「自分ではやらないような」と、あいり流のアイデアが詰まったスタイルを絶賛した。また、VTRを見届けたスタジオからも、「わー！」「かわいい！」「めっちゃ似合ってる」「ガーリー」と絶賛の声が相次いだ。

『恋髪オーディション』は、美容師たちが得意なスタイルで「女性史上最高のベストヘア」を創り出し、女性の恋を髪から輝かせる、“次世代スター美容師”発掘プロジェクトである。日本を代表するカリスマ美容師・高木琢也氏や、BTSやaespaなど数多くのK-POPアーティストを担当するチェ・ムジン氏らトップ美容師が審査員を務め、3月14日開催予定の『マイナビ TGC 2026 S/S』で初代グランプリが決定する（賞金300万円等）。FRUITS ZIPPERの櫻井優衣とタレントのなえなの、タレント・モデルの本田紗来が“恋髪見届け人（MC）”を務める。