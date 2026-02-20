【Pokemon Presents】 2月27日23時～ 放送予定

　ポケモンは、「Pokemon Day」を記念した配信番組「Pokémon Presents」を、ポケモン公式Youtubeチャンネルにて2月27日23時より放送する。

　2月27日は、「ポケモン」シリーズ初代「ポケットモンスター 赤・緑」が発売された日。これを記念し、「ポケモン」の最新情報などを届ける配信番組「Pokémon Presents」が放送されることが決定した。

　放送時間は約25分。22時30分からは「Pokemon Presents」までのカウントダウンも放送予定としている。

