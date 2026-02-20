【ポケモン】「Pokemon Day」を記念した「Pokemon Presents」が2月27日23時から放送決定！放送時間は約25分
【Pokemon Presents】 2月27日23時～ 放送予定
ポケモンは、「Pokemon Day」を記念した配信番組「Pokémon Presents」を、ポケモン公式Youtubeチャンネルにて2月27日23時より放送する。
2月27日は、「ポケモン」シリーズ初代「ポケットモンスター 赤・緑」が発売された日。これを記念し、「ポケモン」の最新情報などを届ける配信番組「Pokémon Presents」が放送されることが決定した。
放送時間は約25分。22時30分からは「Pokemon Presents」までのカウントダウンも放送予定としている。
□「Pokémon Presents」のお知らせページ
2月27日（金）は「Pokémon Day」！- ポケモン公式 (@Pokemon_cojp) February 20, 2026
