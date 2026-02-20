大きなストレスとなる要因3つ

猫はとても繊細な動物で、日常の小さな変化でも強いストレスを感じることがあります。ストレスが慢性化すると心身の不調につながるため、まずは原因を把握することが重要です。

1.生活環境の変化

引っ越しや模様替え、家具の配置換えといった生活環境の変化は、猫にとっては「縄張りを失う」という感覚につながります。安心していられる場所が分からなくなってしまい、不安や警戒心が強まるため、そわそわと落ち着きのない行動が増えることがあるでしょう。

2.飼い主との関係性の変化

飼い主が忙しくなってお留守番の時間が急に増えたり、スキンシップの頻度が減ったりすると、猫は不安や孤独を感じやすくなります。特に、飼い主との距離が近い猫ほど影響を受けやすく、過剰な鳴き声などの問題行動につながることがあります。

ひとりを好む猫にとって、逆のパターンもあり得ます。飼い主が家にいる時間が長くなることで、距離が近くなりすぎてストレスに感じることもあるため、注意が必要です。

3.騒音や刺激の多い環境

工事の音、来客、テレビや掃除機の音など、猫の耳に強い刺激が続く環境に身を置いていると大きな緊張を与えてしまいます。大きな音を感じた時に、逃げ場が確保されていないとストレスが蓄積し、体調不良や行動異常を引き起こす原因となるのです。

ストレスで発症する心の病気３つ

強いストレスや精神的負担が慢性化した状態が続くと、猫は行動や体調に異変を起こします。時に「心の病気」として現れることがあり、早期に気づくことが何よりも重要です。

1.分離不安症

分離不安症とは、飼い主と離れることに強い不安を感じる状態です。お留守番中など、飼い主が自分の視界にいない時に大声で鳴いたり、破壊行動や粗相が見られたりすることがあります。甘えん坊で飼い主への依存度が高い猫に多く、生活リズムの変化が引き金になることが多いです。

2.常同（じょうどう）障害

常同障害は、過剰なグルーミングや同じ場所を歩き続けるなど、意味のない行動を繰り返してしまう心の病気です。不安や慢性的なストレス、刺激不足からくる退屈さが原因となる場合が多いとされています。

3.心因性脱毛

心因性脱毛は、強いストレスを感じた猫が自分の毛を舐め続けることで起こります。皮膚に炎症や異常がないにも関わらず、脱毛が進行してしまうのが特徴です。環境の変化や何らかの理由で緊張状態が続くと発症しやすくなります。

猫の心を守るためのメンタルケア方法

猫の心の病気を防ぐためには、日常生活の中でストレスを溜め込ませないための工夫が重要です。いざという時にすぐ逃げ込めるよう、猫が安心して過ごせる隠れ場所を複数用意しましょう。また、生活リズムをできるだけ一定に保つことも大切なポイントです。

そして、飼い主の都合に合わせて無理に構うことはせず、猫の気分に合わせた距離感を意識することも欠かせません。

適度な遊びは気分転換になり、エネルギーやストレスの発散にもつながりますので、1日の中で定期的に取り入れましょう。

猫が落ち着いて過ごせているかを日頃から観察し、小さな変化に気づいてあげることがメンタルケアの第一歩です。

まとめ

猫は繊細な心を持っており、ルーティンを大事にしている動物です。そのため、日常のちょっとした変化でも強いストレスを感じることがあります。ストレスが長期間続くと、分離不安症や常同障害などの心の病気として表れる場合があるのです。

猫が心の病気になってしまうのを防ぐためには、猫にとって安全かつ安心できる環境を整え、無理のない接し方を心がける必要があります。愛猫の行動や様子をよく観察し、少しの違和感でも見逃さない姿勢が健やかな生活を支えます。

日頃の優しい声かけや、定期的な遊びと適切なタイミングでのスキンシップ、飼い主の見守りが愛猫の心の健康を守る鍵なのです。

(獣医師監修：葛野莉奈)