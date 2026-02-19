近藤春菜も絶賛♪リッチな美味しさのサンドアイス「ビスケットも超美味い」

お笑いコンビのハリセンボン（近藤春菜さん・箕輪はるかさん）が、YouTubeチャンネルに『好きなアイスを食べながらアイスの話をしよー！』という動画をアップ。ハリセンボンのお2人が、スーパーやコンビニで自分が食べたいと思ったアイスを持ち寄って、食べながらトークする企画を公開。この中で、近藤さんが初めて買って大絶賛したアイスをご紹介します！

動画内で、近藤さんが披露したアイスがこちら。

◼︎パリパリサンド

森永 / パリパリサンド （公式サイトへ）

パリパリ食感のチョコが楽しめるバニラアイスを、しっとり食感のビスケットと組み合わせたちょっとリッチなサンドアイス。

ビスケットにはロレーヌ岩塩を使用。

すっきりなめらかなバニラアイスとパリパリチョコの2重構造が楽しめます。

◼︎美味しさに驚き！

近藤さんは「食べたことないけど買ってみました」と初めて買ってみたとコメントしつつ、食べ始めると「うんま！」「えっ！この周りのビスケットも超美味い」とコメント。

また、近藤さんは「塩加減効いてて。パリパリだ！」「ビスケットが分厚い」「この塩っ気がめっちゃ合うの。美味い！」と、ロレーヌ岩塩が使用されたビスケットの味も絶賛されていました♪

■動画もチェック

ハリセンボンのYouTubeチャンネルでは、最近買ったお気に入りの購入品などを紹介する動画が多数公開されています！ぜひ合わせてチェックしてみてくださいね。