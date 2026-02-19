Anker初のAIボイスレコーダー、極小だし機能盛りすぎ。しかも事前予約で30％オフ
本日2026年2月19日は、約10gで極小・最軽量設計、GPT-5.2による文字起こし＆要約機能を備えたAnker（アンカー）初のAIボイスレコーダー「Soundcore Work」。録音のその先まで自動化する、次世代ワークツールです。がお得に登場しています。
文字起こしも要約もAI任せ。3月3日発売のAnker初のAIボイスレコーダー「Soundcore Work」が予約開始！
2026年3月3日発売予定のAnker（アンカー）初のAIボイスレコーダー「Soundcore Work」が予約開始。マイク本体は約10gの極小・最軽量コンパクト設計。録音から文字起こし、要約まで一気通貫でこなします。
本製品の最大の特長は、Anker初となるAIボイスレコーダーであること。マイク本体はわずか約10gの世界最小・最軽量コンパクト設計です（2026年1月時点のメーカー調べ）。
ポケットやバッグに入れても負担にならないので、会議や商談、取材など、さまざまなシーンでスマートに使用可能。日常的に持ち歩けるサイズ感が、録り逃しを防いでくれます。
GPT-5.2搭載。高度な文字起こしと要約まで自動化
録音データは、AI（GPT-5.2）による高度な文字起こしと要約に対応。単なるテキスト化にとどまらず、内容を整理し、ポイントを抽出することで情報処理の手間を大きく削減します。
議事録作成やインタビュー原稿の下書きづくりなど、アウトプットまでの時間を短縮し、録る・書き起こす・まとめるという一連の流れを1台で完結できるのも魅力。音声データ活用のハードルを一気に下げるデバイスといえるでしょう。
約10gの世界最小・最軽量設計とGPT-5.2による文字起こし＆要約機能を備えた「Soundcore Work」。録音のその先まで自動化する、次世代ワークツールです。
