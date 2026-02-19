Image:ankerjapan.com

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年2月19日は、約10gで極小・最軽量設計、GPT-5.2による文字起こし＆要約機能を備えたAnker（アンカー）初のAIボイスレコーダー「Soundcore Work」。録音のその先まで自動化する、次世代ワークツールです。がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Anker Soundcore Work (ウェアラブル AIボイスレコーダー) 【AI議事録作成 高精度 文字起こし スマート要約 ワンクリック録音 取り外し可能なマイク 軽量ICレコーダー PC/スマホ対応 150以上の言語に対応 長時間録音 短時間充電 高速データ転送 安心のセキュリティ 仕事効率化 AIツール】(ブラック) 24,990円 （ポイント30％還元） Amazonで見る PR PR

文字起こしも要約もAI任せ。3月3日発売のAnker初のAIボイスレコーダー「Soundcore Work」が予約開始！

2026年3月3日発売予定のAnker（アンカー）初のAIボイスレコーダー「Soundcore Work」が予約開始。マイク本体は約10gの極小・最軽量コンパクト設計。録音から文字起こし、要約まで一気通貫でこなします。

本製品の最大の特長は、Anker初となるAIボイスレコーダーであること。マイク本体はわずか約10gの世界最小・最軽量コンパクト設計です（2026年1月時点のメーカー調べ）。

ポケットやバッグに入れても負担にならないので、会議や商談、取材など、さまざまなシーンでスマートに使用可能。日常的に持ち歩けるサイズ感が、録り逃しを防いでくれます。

GPT-5.2搭載。高度な文字起こしと要約まで自動化

録音データは、AI（GPT-5.2）による高度な文字起こしと要約に対応。単なるテキスト化にとどまらず、内容を整理し、ポイントを抽出することで情報処理の手間を大きく削減します。

議事録作成やインタビュー原稿の下書きづくりなど、アウトプットまでの時間を短縮し、録る・書き起こす・まとめるという一連の流れを1台で完結できるのも魅力。音声データ活用のハードルを一気に下げるデバイスといえるでしょう。

約10gの世界最小・最軽量設計とGPT-5.2による文字起こし＆要約機能を備えた「Soundcore Work」。録音のその先まで自動化する、次世代ワークツールです。

Anker Soundcore Work (ウェアラブル AIボイスレコーダー) 【AI議事録作成 高精度 文字起こし スマート要約 ワンクリック録音 取り外し可能なマイク 軽量ICレコーダー PC/スマホ対応 150以上の言語に対応 長時間録音 短時間充電 高速データ転送 安心のセキュリティ 仕事効率化 AIツール】(ブラック) 24,990円 （ポイント30％還元） Amazonで見る PR PR

＞＞Anker Soundcoreのアイテム一覧はこちら

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2026年2月19日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能｢PLUG Wishlist｣無料だよ

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source: Amazon.co.jp