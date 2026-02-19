ハーマンインターナショナルは、ゲーミング用デバイス「JBL Quantum（クオンタム）」シリーズの新モデルとして『JBL Quantum 950 WIRELESS』『JBL Quantum 650 WIRELESS』『JBL Quantum 250』の3製品を2月26日に発売すると発表した。

【画像あり】ハンモック構造のヘッドバンドなどで着け心地抜群 商品外観

「JBL Quantum」はゲーミング用デバイスのシリーズであり、ゲームに大切な音の位置や臨場感を表現する技術「JBL Quantum空間サウンド」を搭載するなど、音響技術が注ぎ込まれている。

専用アプリ「JBL QuantumENGINE」はUIを刷新し、使用シーンやゲームタイトルに合わせてイコライザーなどのカスタマイズが行えるようになった。

今回登場するヘッドセット3モデルは、新しいロゴとライフスタイルに調和するプロダクトデザインに一新されている。

音質面では、カーボンダンピングダイアフラムとネオジムマグネットを搭載した高性能50mm径ダイナミックドライバーを共通装備とした。「JBL Quantum空間サウンド」と合わせて迫力や正確性のあるサウンドを実現している。

メッシュ素材を使用したハンモック構造のヘッドバンドと、メモリーフォームイヤーパッドにより、長時間の使用でも疲れにくい快適な装着感を実現した。各パーツは着脱して交換できる設計を採用しているため、長く安心して使える。

『JBL Quantum 950 WIRELESS』は低遅延2.4GHzワイヤレスとBluetoothのデュアルコネクト接続に対応している。着脱式バッテリーを2個同梱し、1個は本体に、もう1個はベースステーションで充電することでバッテリー切れの心配なく遊べる。

『JBL Quantum 650 WIRELESS』は、上位モデルの主要機能を継承しつつ、軽量化を実現した。USBドングルを使用した低遅延ワイヤレスとBluetooth接続に対応しているほか、USB Type-Cの有線接続もカバーしている。

『JBL Quantum 250』は3.5mmステレオミニジャック接続に対応した有線モデルだ。軽量設計とイヤーパッドでバッテリー切れの心配なく手軽に楽しめる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）