俳優でモデルの君嶋麻耶さん（38）が自身のインスタグラムを更新。難関といわれる国家資格、行政書士試験に合格したことを報告しました。



君嶋さんは「合格」とひと言だけ投稿し、行政書士試験の合格証を手にする写真を公開しました。



行政書士とは「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とするもの」（一般財団法人・行政書士試験研究センターのHPより）。合格率は10％台といわれています。



投稿を読んだネットユーザーからは、「すごい！！！！」「え、なになに、凄い」「めっちゃ憧れでした！」「キミジーから行政書士とか考えつかんかったー！笑」「多彩すぎる」「挑戦される姿に刺激いただきました！」などの声が寄せられました。



君嶋さんは1987年9月8日生まれ、神奈川県出身。高校時代からファッションモデルとして活躍し、大学卒業後に俳優の活動を開始。 主な代表作は2010年放送のテレビ朝日 「仮面ライダーオーズ／〇〇〇」（後藤慎太郎・仮面ライダーバース役）。他にも数多くの映画やドラマ、CMに出演しています。



また、ファッション誌「CHOKi CHOKi」のモデルとしても活躍していた君嶋さんは、現在もファッションアイテムのデザインに携わっており、コーディネートを発信するSNSのフォロワーは延べ28万人にのぼります。