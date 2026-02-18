タレントのMEGUMIと、お笑いコンビ「令和ロマン」の郄比良くるまの熱愛が取りざたされ、世間に衝撃を与えた。熱愛発覚前には“予兆”も見られたようだ。

「2月17日の『週刊文春電子版』で、《【スクープ撮】令和ロマン・郄比良くるま（31）＆MEGUMI（44）》などの見出しで、MEGUMIさんとくるまさんが交際していると伝えられました。MEGUMIさんは2008年、ロックバンド『Dragon Ash』の降谷建志さんと結婚し、長男が誕生しましたが、2023年に離婚。今回、新たなパートナーとの関係が浮上したのです」（スポーツ紙記者）

MEGUMIは女優、バラエティタレントとして活躍し、2023年に出版した著書『キレイはこれでつくれます』（ダイヤモンド社）がヒット。美容キャラとして注目を集めている。一方のくるまも、令和ロマンとして2023年と2024年に『M-1グランプリ』で2連覇を成し遂げるなど、仕事は順調だ。異なる分野で活躍する2人だが、“接点”があった。

「MEGUMIさんは2025年12月、Netflixで配信された恋愛リアリティショー『ラヴ上等』の企画、プロデュースを手がけました。同作は配信直後から高い反響を呼び、YouTubeで特別企画『ラヴ上等〜本音上等〜』が公開されたのですが、この動画でMEGUMIさんとくるまさんが初めて共演したのです」（芸能担当記者）

動画では、MEGUMI、くるま、そしてお笑い芸人の永野の3人がソファーに座り、作品の裏話や主題歌など、さまざまなトークを展開した。今回、熱愛が報じられた2人は、気になるやりとりをしていたようで……。

「ソファには、左からくるまさん、MEGUMIさん、永野さんという順番で座っていました。動画冒頭、くるまさんとMEGUMIさんはクッションひとつ分、離れて並んでいたのですが、MEGUMIさんは永野さんの話に笑い転げたり、座り直したりするたびに、少しずつくるまさんに近づいていたのです。ぴったり横に座るのではなく、自然と距離を縮めていました。今回の報道を受け、YouTubeのコメント欄では『MEGUMIとくるまどんどん近くなっていってる』と指摘する声も見受けられます」（同前）

2人のやりとりに関して、Xでは

《くるまの顔が完全にデレてるやん》

《くるまのデレ顔可愛すぎて尊いわ》

など、微笑ましく見る声があがっている。

MEGUMIの“ジリジリ接近”から交際が報じられるに至った2人。44歳のMEGUMIと31歳のくるまは、13歳差ということも注目を集めている。

「YouTubeの動画公開直後、MEGUMIさんとくるまさんのトークスキルの高さが話題になっていました。くるまさんは独自の視点を持ちながら、理路整然と話す姿がおなじみで、MEGUMIさんも仕事での苦労話から結婚、出産を経た経験談まで気取らずに話す姿が好感を持たれています。トークに定評のあるカップルとして『お似合い』、『相性抜群』などと見る向きもあるようです」（前出・芸能担当記者）

MEGUMIとくるまの“恋リア”の行方は、はたして──。