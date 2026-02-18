あと一品に嬉しい！味しみ「油揚げ」のおいしい副菜レシピ

あと一品にもぴったり「油揚げ」の副菜

常備食材と油揚げで作る簡単副菜をご紹介。油揚げに食材の旨みがじゅわっと染み込んでおいしく仕上がります。買い物に行けない日のご飯のおともにぴったりです！

にんじん

ツナ

ひじき

かつお節

買い物に行けないときにも助かる！

通年、価格が安定している油揚げは冷蔵庫にあるけどワンパターンになりがち、という方も多いのではないでしょうか？ そんな方にもおすすめの油揚げで作るパパっと副菜。一緒に合わせる食材は、おうちにストックしていることが多い常備食材を使っているので、買い物に行けない日の副菜としてもぴったり。

油揚げのコクと食材の旨みがぎゅっとつまっていて、しっかりめの味付けなのでご飯のおともにもおすすめです。ぜひお気に入りを見つけてみてくださいね。

「作りおき」保存のルール

保存状況により、保存期間は異なりますので、なるべく早く食べきりましょう。

- 冷蔵庫で保存…常温での保存は避ける

- 清潔な保存容器を使用する…水滴や汚れは腐敗の原因に（※容器は熱湯消毒をしてから使用しましょう。）

- 取り分け用の清潔なスプーンなどで取り出す…口に直接入れるスプーンや手でさわるのはNG

- 作った日付を記しておく

- 冷蔵の場合は、2〜3日を目安に早めに食べきる