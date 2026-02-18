このままでは「愛子さまの未来」が高市首相に掻き回される…自民圧勝で皇室の未来に”黄色信号”点滅か

「見ず知らずの人間」が天皇になる未来も

自民党の歴史的な圧勝で終わった総選挙は、皇室にとってもターニングポイントだった。

「'21年の有識者会議では皇族数を確保するため、女性皇族が結婚後も皇室に残れるようにする、いわゆる『女性宮家』の創設と、旧皇族の血を引く男系男子を養子にする2案が主に答申されました。しかし自民党の選挙公約に前者はなく、後者のみが記されていたのです」（皇室担当記者）

仮に愛子さまが女性宮家を創設し、その息子も皇族になったとする。もし悠仁さまに子どもが産まれず男系が途絶え、愛子さまの子が即位すれば、女系天皇の誕生だ。

「男系男子しか認めない保守派が支持基盤の高市早苗首相は、女系天皇の可能性を恐れて養子案だけを残したのでしょう。しかし旧皇族が皇室から離れたのは約80年前で、その血を引く男系男子とは要するに一般人。見ず知らずの人間が天皇になるわけです」（同前）

そのときも今回の選挙と同じく、圧倒的な熱量で国民から支持されると見込んだのだろうか？

