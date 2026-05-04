日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）が４日に生放送された。冒頭で総合司会の水卜麻美アナウンサーと月曜パーソナリティーの女優・瀬戸朝香が雨が降る中、屋外から傘をさしてそろって「おはようございます」と番組開始のあいさつ。ところが続けて瀬戸が「４月４日、月曜日、みどりの日の『ＺＩＰ！』です」と日付を間違えて紹介してしまった。すかさず水卜アナが「５月４日ですね」と訂正すると