4月6日、福島県に到着された愛子さま。地方の公務にも慣れた、余裕のある表情で週刊女性PRIME

愛子さまは「シカクイキウイ」を購入か、福島県の名産品に大反響

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 4月6、7日に福島県を訪問された愛子さまについて、週刊女性PRIMEが報じた
  • お土産にキウイを使用したお菓子「シカクイキウイ」をご購入されたという
  • 「福島りょうぜん漬」なども召し上がったとみられ、反響を呼んでいるそう
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