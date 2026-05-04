「乗車拒否」が4日午後、急上昇しトレンド1位となった。元迷惑系YouTuberで奈良市議のへずまりゅう氏（34）が同日、自身の公式X（旧ツイッター）を更新し、タクシーに乗車拒否されたことを投稿し、自身の心境をつづった。インターネット上では「理由が『嫌いだから』ってのは完全にプロ失格」「普通に問題だと思います」「タクシー会社の対応はいかに」「会社へのクレームは正当な権利です」「乗車拒否は法律上問題あるので、