「阪急杯・Ｇ３」（２１日、阪神）

ブリンカー着用で変わった。アサカラキングはこれまでは逃げられないともろさを露呈していた。しかし、前走のタンザナイトＳは、最内枠で行き脚がつかずに控える形の競馬となりながらも最後まで集中して走り切った。４着とはいえ、収穫のあった一戦だ。

田中助手は「前走のブリンカー着用は調教の段階から効果はあると感じていたけど、レースでも最後までやめないで走ってくれましたね」と振り返る。スピードを生かす競馬が合っているのは間違いないが、この一戦でレースの幅は広がった。「前走の競馬を見ると、３、４番手からでも運べますからね」とうなずく。戦略が増えたことで、これまで以上のパフォーマンスを見せられる可能性が高まった。

阪急杯は２４年＆２５年で２着と相性のいいレース。昨年は京都で行われたが、逃げて存在感を示した。同助手は「阪急杯は得意ですからね。馬は元気で若いし、ここでタイトルをつかんでほしいです」と前を向く。馬具効果で新たな一面を見せた６歳のベテランが、得意のレースで重賞初制覇に向けて突き進む。