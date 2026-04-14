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「武豊デビュー40年」記念の展示会が銀座三越で開催へ

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 武豊のデビュー40年を記念した展示会が29日から銀座三越で開催される
  • 実際に武豊と話しているような体験ができるデジタルコンテンツに注目
  • JRA全優勝G1や海外で挑戦する姿を捉えた写真などが展示される
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