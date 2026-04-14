ＪＲＡの西谷誠騎手（栗東・中内田）が今月３０日付で現役を引退することが分かった。既に引退届も提出済み。引退後は栗東・四位厩舎で調教助手となる。同騎手は１８日の中山グランドジャンプでレッドファーロ（牡７歳）に騎乗する予定だったが、１４日に歩様に違和感が生じたため、回避することが決定。同馬が所属する東京サラブレッドクラブのホームページで発表された。今年１月１１日に史上５人目、現役ではただ１人のＪＲ