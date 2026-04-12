お笑いコンビ・さや香の新山が12日、自身のXを更新し、同日開催された中央競馬の桜花賞・GIの的中馬券を公開した。【画像】さや香・新山、桜花賞的中で驚きの払戻金額阪神競馬場で行われた牝馬クラシック第一冠・桜花賞は、1番人気の15番スターアニスが、直線抜け出して優勝。2着には5番ギャラボーグ、3着には11番ジッピーチューンが入った。払い戻しは、3連単が8万2710円。新山は、5番、11番の2頭を軸に3連単マルチを1万800