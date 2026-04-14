◆第５２回クイーンエリザベス２世カップ・Ｇ１（４月２６日、シャティン競馬場・芝２０００メートル）＝４月１４日、シャティン競馬場香港最強馬のロマンチックウォリアー（セン８歳、香港・Ｃシャム厩舎、父アクラメイション）が、芝コースの１６００メートルでバリアトライアル（実戦形式での調教）を行った。ヒュー・ボウマン騎手（レースはジェームズ・マクドナルド騎手）が乗り、最後まで楽な手応えで走り抜けてタイムは