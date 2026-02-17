ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、逆転で金メダルを獲得した。快挙に涙ぐむ木原を見つめた三浦の表情が話題を呼んでいる。

りくりゅうは完璧な「グラディエーター」を披露。驚異の世界新で暫定首位に立った。最終滑走の得点が発表され、日本初の快挙となる金メダルが決まった瞬間、2人はその場で崩れ落ち、木原は涙を流して三浦と抱き合った。

SP5位の出遅れから奮い立ち、フリー歴代最高得点での戴冠。他国のペアから次々に祝福を受けた後も木原は、1位席に座り込んだまま男泣きを続けた。三浦は演技後から延々と涙を流し続ける相方に、一瞬呆れたような表情を見せている。

X上では「若干リクさん怒ってませんか？」「怒ってるwがんばったんだから泣かせてあげてもろて」「あの空気ちょっと面白かったですよねw」「これはパートナーに泣かれすぎて女性が泣けないパターンw」「五輪史上、金メダルを獲った直後にパートナーから『泣きすぎ！』とお叱り（？）を受けるペアがいただろうか。笑」などの声が上がった。

実際は、この表情の直後に「もう泣いてばっかり〜」と、木原を指さしながら笑顔を見せた三浦。昨日から木原はずっと泣いていたそうで、三浦は「今回は私がお姉さんでした」と明かしていた。



（THE ANSWER編集部）