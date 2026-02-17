¹¬¤»¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÎÉ¤¤²Î¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¹ñºÝÅª¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥ª¥Ú¥é²Î¼ê¥«¥¦¥ó¥¿ー¥Æ¥Êー¡¦Æ£ÌÚÂçÃÏ¤¬¶¥Áè¤ò·Ð¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¶ÃÏ
¥«¥¦¥ó¥¿ー¥Æ¥Êー¡Ê½÷À¤Î¥¢¥ë¥È²»°è¤ò²Î¤¦ÃËÀ¡Ë¤È¤·¤ÆÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤ëÆ£ÌÚÂçÃÏ¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤»Å»ö¡×¤òÃµ¤·Â³¤±¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤¿Æü¡¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«²ê¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿20Âå¤Î³ëÆ£¡¢³¤³°¤Ç¤Î»Å»ö¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢Éé¤Î´¶¾ð¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ä40Âå¤ò·Þ¤¨¤¿¶ÃÏ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Á°ÊÔ¡§ ¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃµ¤·Â³¤±¤¿¡£¥ª¥Ú¥é²Î¼ê¥«¥¦¥ó¥¿ー¥Æ¥Êー¡¦Æ£ÌÚÂçÃÏ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¤Ä¤«¤ßÊý
¸ÀÍÕ¤âÊ¸²½¤â°ã¤¦À¤³¦¡£»Å»ö¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¡¢¿®ÍÑ¤òÆÀ¤ë¤·¤«¤Ê¤¤
――Æ£ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ä¥É¥¤¥Ä¸ì·÷¤Ç¤Î»Å»ö¤ò¤Ï¤¸¤á³¤³°·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢³¤³°¤Ç¤Î»Å»ö¤Ç¿´¤¬¤±¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©ÆÃ¤Ë¡¢Ã¯¤âÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¤¤¤Ê¤¤¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤ÎÎØ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ËÍ¤òÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¡¢¤·¤Ã¤«¤ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤·¡¢ËÍ¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤ò¿®ÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤ ¤Ç¤¹¡£
2015Ç¯¡¢¥¦¥£ー¥ó¹ñÎ©²Î·à¾ì¤Î±Ñ¸ì¥ª¥Ú¥é¤ÎÂåÌò¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÂåÌò¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÌò¤Î¿Í¤¬ÉÂ·ç¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¯¡¢¤º¤Ã¤ÈÎý½¬¤ò¸«³Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢ËÜÌò¤Î¿Í¤¬¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤òÉÂ·ç¤·¡¢ËÍ¤Ë½ÐÈÖ¤¬¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤â¤¦¤È¿¿·õ¤Ë¸«³Ø¤·¡¢½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥Ïー¥µ¥ë¸å¡¢³§¤ÎÁ°¤Ç´ÆÆÄ¤Ë¡Ö·¯¤Î¥Þ¥¹¥¿ー¥ïー¥¯¡ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Å»ö¡¿Ì¾±é¡Ë¤Ë¾Î»¿¤òÂ£¤ë¡×¤È¤Û¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¤¿¤À¸«³Ø¤·¤Æ¤ëÆüËÜ¿Í¤Î¼ã¤¤»Ò¤¬¤¤¤ë¤Ê¡×¤¯¤é¤¤¤Î°·¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Ãç´Ö¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
――¤½¤ì¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¤Û¤«¤Ë¡¢¸ì³ØÌÌ¤äÆüËÜ¿ÍÆÃÍ¤Î¶ìÏ«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥èー¥í¥Ã¥ÑÈ¯¾Í¤Î·Ý½Ñ¤Ç¤¢¤ë¥ª¥Ú¥é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï»þ¤Ë¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¥ã¥Ã¥×¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¼ÂÎÏ¤Ê¤é¤Ð¡¢ÌòÊÁ¤Ë¶á¤¤³°¸«¤ä°Õ»×ÁÂÄÌ¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê²¤ÊÆ½Ð¿È¼Ô¤¬Áª¤Ð¤ì¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤â¤Ã¤È¾å¼ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êì¹ñ¸ì¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Ï¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢Àè¤Û¤É¤ªÏÃ¤·¤¿ÂåÌò¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤¬¡Ö·¯¤Î±Ñ¸ì¤Î²Î»ì¤Ï¡¢´°àú¤ËÊ¹¤³¤¨¤¿¡×¤ÈºÇ¹â¤ÎÉ¾²Á¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ì¤Ï¡¢ËÍ¤Î³¤³°¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÅØÎÏ¤¬Êó¤ï¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤¿ºÇ½é¤Î·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢Áí¤¸¤Æ¸ì³ØÎÏ¤è¤ê¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÎÏ¤Î¤Û¤¦¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
·ã¤·¤¤¶¥Áè¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Â¾¿Í¤ÎÀ®¸ù¤ò´î¤Ù¤ë¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤
――¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤«¤éÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£³¤³°¤ÎÊý¤¬¡¢ÎÉ¤¤¤â¤Î¤ÏÎÉ¤¤¡¢¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¤Û¤á¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
³Î¤«¤Ë¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¤ï¤ê¤È¿¿¤Ã¤¹¤°¤Û¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥«¥¦¥ó¥¿ー¥Æ¥ÊーÅ¾¸þ¸å´Ö¤â¤Ê¤¤2013Ç¯¡¢ËÍ°Ê³°Á´°÷¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤È¤¤¤¦¤Ê¤«¤Ç²Î¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ö·¯¤Ï¡¢ËÍÃ£¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÀ¼¤¬¡Ê±ó¤¯¡¿·à¾ì¤Î¶ù¡¹¤Þ¤Ç¡ËÆÏ¤¯¡×¤È¤Û¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Å»öÃç´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¼ÂÎÏ¤òÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
µÕ¤ÎÎ©¾ì¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¿Í¤ò¾Þ»¿¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¶È³¦¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ìò¤ä½Ð±éÏÈ¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¥¹¥¿ー¤Ï²¿¿Í¤â¤¤¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢³§¤¬ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£
――ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¶¥Áè¤Î·ã¤·¤¤À¤³¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
2017Ç¯¡¢ËÍ¤Î¥¦¥£ー¥ó¹ñÎ©²Î·à¾ì¥Ç¥Ó¥åー¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥¹¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¢¹ñ¤·¤Æ¡¢°ÊÁ°¤«¤éÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î²Î¼ê¤Î¿ÍÃ£¤È»Å»ö¤ò¤·¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤È°ì½ï¤Ë´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤½¤ÎÏÃÂê¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¿Í¤ÎÀ®¸ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¼»ÅÊ¤ä¾Þ»¿Åù¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ ´¶¾ð¤â´Þ¤á¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ ¤ó¤Ç¤¹¡£2017Ç¯¡¢¥¦¥£ー¥ó¹ñÎ©²Î·à¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ø¥á¥Ç¥¢¡Ù¤Î¥Ø¥í¥ë¥ÉÌò¤ÇÁ¯Îõ¤Ê¥Ç¥Ó¥åー¤ò¾þ¤ë(c)Wiener Staatsoper / (c)Michael Pohn
――¸½ÃÏ¸ø±éÉ¾¤Ç¡ÖÆ£ÌÚÂçÃÏ¤Ï¤½¤Î¥«¥¦¥ó¥¿ー¥Æ¥Êー¤Ç¡¢ÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ë°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡× ¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼»ÅÊ¤äÉé¤Î´¶¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ£ÌÚ¤µ¤ó¤´¼«¿È¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ËÍ¤â¥¹¥¿ー¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¿Í¤ÎÀ®¸ù¤òÉ¬¤º¤·¤â´î¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢º£¤ÏËÍ¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÍÃ£¤¬À®¸ù¤·¤¿¤é´î¤Ó¤¿¤¤¤·¡¢ ¶¦¤Ë´î¤Ù¤ë¿´¤ÎÍ¾Íµ¤ò»ý¤Æ¤ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤ ¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬¹¬¤»¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢ÎÉ¤¤²Î¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤
――¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥Îー¥ë¤À¤Ã¤¿20Âå¤Ï²Î¤òÂ³¤±¤ë¤«ÌÂ¤¤¡¢30ºÐ¤Ç¥«¥¦¥ó¥¿ー¥Æ¥Êー¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢ÈôÌö¡£20Âå¤¬¡¢°ìÈÖ¤Ä¤é¤¤»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
20Âå¡¢¾©³Ø¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿Î±³Ø¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¤º¤Ã¤ÈÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹â¿Ê³Ø¹»½Ð¿È¤ÎÆ±µéÀ¸Ã£¤¬¡¢½¢¿¦¤·¤Æ½éÇ¤µë¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¼Ö¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢·ëº§¤·¤Æ¡¢²È¤ò·ú¤Æ¤Æ¤È¡¢Ãå¡¹¤È¹¬¤»¤Ê¿ÍÀ¸¥â¥Ç¥ë¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò²£ÌÜ¤Ë¡¢ËÍ¤Ï²Ô¤²¤Ê¤¤¶ì¤·¤µ¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²»³Ú²È¤ÏÊÙ¶¯¤ä·±Îý¤¬É¬Í×¤Ê´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢°ì¿ÍÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ ¡Ö²Ô¤²¤Ê¤¤¼«Ê¬¡×¤ÏÂç¤¤Ê¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¤Ç¤·¤¿¡£
30ÂåÈ¾¤Ð¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯²Î¼ê¤È¤·¤ÆÀ¸³è¤¬°ÂÄê¤·¡¢¥éー¥á¥ó¤Î¶ñ¤òÁ´Éô¤Î¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹ー¥Ñー¤Ç¹â¤¤Êý¤ÎÇ¼Æ¦¤¬Çã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
――¥«¥¦¥ó¥¿ー¥Æ¥ÊーÅ¾¸þ¸å¤Ï¡¢¥á¥¸¥ãー¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢±Ç²è¤Î¼çÂê²Î¡¢¥¦¥£ー¥ó¹ñÎ©²Î·à¾ì¤Ë¡Ø¥á¥Ç¥¢¡Ù¥Ø¥í¥ë¥ÉÌò¤ÇÅìÍÎ¿Í½é¤Î¥«¥¦¥ó¥¿ー¥Æ¥Êー¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ëÅùÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿´¶¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Ì´¤¬³ð¤¤¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢È¿¾ÊÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥¦¥ó¥¿ー¥Æ¥ÊーÅ¾¸þ¸å¡¢»Å»ö¤¬µ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤Æ¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ì»þ´üËý¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤Ï¸å²ù¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¿Æ¤·¤¤Êý¡¹¤«¤é¡ÖÃí°Õ¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡×¤È»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»Å»ö¤Î·ë²Ì¤Ë¶Á¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¶ì¤¤·Ð¸³¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¤Ï¿´¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢¼þ°Ï¤Ë¤â¤Ã¤È¿´¤òÇÛ¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¾ï¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2017Ç¯Åö»þ¤ÎÆ£ÌÚ¤µ¤ó(c)hiromasa
――¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£40Âå¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¸½ºß¡¢46ºÐ¡£2ÇÜ¤¹¤ë¤ÈÌó90ºÐ¡£¤½¤í¤½¤í¿ÍÀ¸¤Î½ª¤ï¤ê¤ò°Õ¼±¤·¤À¤¹Ç¯º¢¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±²º¤ä¤«¤Ë¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤»¤º¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£¡¢¤±¤ó¤«¤·¤¿¤é¡¢¤â¤¦ÃçÄ¾¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ÇÙæ¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇ¶á¡¢ ¡Ö²¿¤ò¸À¤¦¤«¡×¤è¤ê¡Ö²¿¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤«¡×¤¬ÂçÀÚ ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
»Å»ö¤Ç¤Ï¡ÖBe friendly¡á´¶¤¸¤è¤¯¤¤¤ë¡×¤Ï¡¢¥Áー¥à¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ë¶É¤Ï¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËËÍ¤Ï¤¤¤Ä¤â¹Í¤¨»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ö´é¤¬ÉÝ¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¾Ð´é¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ì´¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦»°Âç²Î·à¾ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢¥¦¥£ー¥ó¹ñÎ©²Î·à¾ì¤Ç¤Ï²Î¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ä¤ê¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥¹¥«¥éºÂ¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó²Î·à¾ì¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î·à¾ì¤È²¿ÅÙ¤«¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¸½¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¡¢»þµ¡ÅþÍè¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥¦¥ó¥¿ー¥Æ¥Êー¤È¤·¤Æ¤Î¼÷Ì¿¤Ï¡¢¤¢¤È5Ç¯¤¯¤é¤¤¤À¤È¼«Ê¬¤Ç¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤É¤ó¤É¤óÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢³§ÍÍ¤Ë¤âº£¡¢ËÍ¤Î²Î¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
――¤¢¤È5Ç¯¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡£»ä¤Ï¡¢2018Ç¯¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø°¦¤Î¤è¤í¤³¤Ó¤Ï¡Ù¤ÇÆ£ÌÚ¤µ¤ó¤òÄ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¼¤â°õ¾Ý¤âÅö»þ¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èë·í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤¢¤Þ¤êÁû¤¬¤·¤¤¾ì½ê¤ÏÈò¤±¤ë¡¢ÃÏÀ¼¤òÄ¥¤é¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢À¼¤ò»È¤¤¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¹¬¤»¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÎÉ¤¤²Î¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¿´²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Á°ÊÔ¡§ ¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃµ¤·Â³¤±¤¿¡£¥ª¥Ú¥é²Î¼ê¥«¥¦¥ó¥¿ー¥Æ¥Êー¡¦Æ£ÌÚÂçÃÏ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¤Ä¤«¤ßÊý
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë(c)hiromasa Æ£ÌÚÂçÃÏ¡Ê¤Õ¤¸¤ ¤À¤¤¤Á¡Ë
µÜºê¸©½Ð¿È¡£Åìµþéº½ÑÂç³Ø¡¢¿·¹ñÎ©·à¾ì¥ª¥Ú¥é¸¦½¤½ê¤ò·Ð¤Æ¥¦¥£ー¥ó¤Ø¡£2011Ç¯¡¢¥Æ¥Îー¥ë¤«¤é¥«¥¦¥ó¥¿ー¥Æ¥Êー¤ØÅ¾¸þ¡£2012Ç¯¡¢ÆüËÜ²»³Ú¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿ー¥Æ¥Êー¤È¤·¤Æ»Ë¾å½é¤ÎÍ¥¾¡¡¢2013Ç¯¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç·à¾ì¥Ç¥Ó¥åー¡£2017Ç¯¡¢¥ª¥Ú¥é¤ÎÅÂÆ²¡¦¥¦¥£ー¥ó¹ñÎ©²Î·à¾ì¤Ë¥é¥¤¥Þ¥ó¡Ø¥á¥Ç¥¢¡Ù¥Ø¥í¥ë¥ÉÌò¤ÇÅìÍÎ¿Í½é¤Î¥«¥¦¥ó¥¿ー¥Æ¥Êー¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¡£²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥Ûー¥ë½éÂå¥×¥í¥Ç¥åー¥µー(2021-2023)¡¢ÀöÂ³Ø±à²»³ÚÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤ëÅù¡¢³èÌö¤ÏÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ë¡£2025Ç¯¡¢¡ØA cappella¡Ê¥¢¡¦¥«¥Ú¥é¡ËⅠ¡¦Ⅱ¡Ù¤òÈ¯Çä¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢ー¤ò¼Â»Ü¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È https://daichifujiki.com/ YouTube Daichi Fujiki - Countertenor
¼èºà¡¦Ê¸¡§²¬ËÜÁï»Ò
ÊÔ½¸¡§µá¿Í¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥¸¥ãー¥Ê¥ëÊÔ½¸Éô
²èÁüÄó¶¡¡§¥¦¥£ー¥ó¹ñÎ©²Î·à¾ì¡¢³ô¼°²ñ¼ÒAMATI