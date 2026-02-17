»Å»ö¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëG¥á¡¼¥ë¡¡¼è°úÀè¤¬¸Æ¤Ó¼Î¤ÆÉ½¼¨¤ÈÈ½ÌÀ¡¡·É¾ÎÀßÄê¤ÎÊÑ¹¹¤ò¡ª
Google¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖGmail¡×¤Ï¡¢ÌµÎÁ¤ÇÂçÍÆÎÌ¤Î¤¿¤á¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤¹¤ëÂ¦¤Î¿Í¤âGmail¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤ËGmail¤«¤éÂ¾¼Ò¤Î¥á¡¼¥ë¥½¥Õ¥È¤ËÁ÷¿®¤¹¤ë¤È¡¢·É¾Î¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¡¼¥ë¥½¥Õ¥È¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤éËÉ¤²¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Google¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë²òÀâ½ñ¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë·¬Ì¾Í³Èþ¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Gmail¤Î°¸Àè¤Ë·É¾Î¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤È¤Ï
¡¼Gmail¤Ç°¸Àè¤Î·É¾Î¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¤É¤¦¤·¤ÆÈ¯À¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼õ¿®¤¹¤ëÂ¦¤¬Microsoft¤ÎOutlook¤äApple Mail¤Ê¤É¤Î¥á¡¼¥é¡¼¤Ç³«¤¯¾ì¹ç¡¢¼õ¿®¥á¡¼¥ë¤Î°¸ÀèÍó¤ËÉ½¼¨Ì¾¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÀßÄê¤Ç·É¾Î¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Gmail¤Ç¼õ¿®¤·¤¿ºÝ¤ÏÉ½¼¨Ì¾¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢·É¾Î¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·Áê¼ê¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¡¼¥ë¥½¥Õ¥È¤Ç³«¤¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢·É¾Î¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤È¹¥°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¼¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀßÄê¤ÇÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Google¤Î¡ÖÏ¢ÍíÀè¡×¡Êhttps://contacts.google.com ¡Ë¤ÇÀßÄê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£°Ê²¼¤Î¼ê½ç¤ÇÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
·É¾Î¤ÎÀßÄêÊýË¡
¤Þ¤º¤Ï¡¢Gmail²èÌÌ±¦¾å¤Î¡ÖGoogle¥¢¥×¥ê¡×¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤¿¥¢¥×¥ê¤ÎÃæ¤«¤é¡ÖÏ¢ÍíÀè¡×¤òÁª¤Ó¡¢·É¾Î¤òÀßÄê¤·¤¿¤¤Ï¢ÍíÀè¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿Ï¢ÍíÀè¤Î±¦¾å¤Ë¤¢¤ë¡ÖÊÔ½¸¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤ÈÌ¾Á°¤òÊÔ½¸¤Ç¤¤ë²èÌÌ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Î¡ÖÌ¾¡×¤Î²£¤Ë¤¢¤ë¡Ö£ö¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡Ö·É¾Î¡ÊÌ¾Á°¤Î¸å¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤Ë¡ÖÍÍ¡×¤Ê¤É¤Î·É¾Î¤òÆþÎÏ¤·¡¢±¦¾å¤ÎÊÝÂ¸¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿¤éÀßÄê´°Î»¤Ç¤¹¡£
·É¾ÎÀßÄê¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥É¥ì¥¹¤òÅÐÏ¿¤¹¤ëºÝ¤Ë·É¾Î¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢Gmail¤«¤é¤Î¥á¡¼¥ë¤¬¡¢Áê¼êÂ¦¤Ç¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤òÈò¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£À§Èó¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
