¡ÚÂ®Êó¡Û¥¤¥ó¥Õ¥ëºÆÎ®¹Ô¡¡Á´¹ñ¤Ç2½µÏ¢Â³·ÙÊó¥ì¥Ù¥ëÄ¶¤¨¡¡B·¿¤Î´¶À÷¼ÔÌÜÎ©¤Ä
Á´¹ñ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï¡¢Á°¤Î½µ¤ËÂ³¤¤¤Æ·ÙÊó¥ì¥Ù¥ëÄ¶¤¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·î2Æü¤«¤é8Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤Ë¡¢Á´¹ñ¤ÎÄêÅÀ°åÎÅµ¡´Ø¤«¤éÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï¡¢1°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê43.34¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á°¤Î½µ¤Î¤ª¤è¤½1.4ÇÜ¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÎ®¹Ô¤ÎÈ¯À¸¤ò¼¨¤¹¡Ö·ÙÊó¡×¥ì¥Ù¥ë¤Î´ð½à¤Ç¤¢¤ë30¿Í¤ò2½µÏ¢Â³¤ÇÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¸©¤Î74.82¿Í¤Ç¡¢ÂçÊ¬¸©¡¢ÀéÍÕ¸©¤Ê¤É7¤Ä¤Î¸©¤Ç60¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µîÇ¯¤ÏA·¿¤¬Î®¹Ô¤ÎÃæ¿´¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏB·¿¤Î´¶À÷¼Ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸üÏ«¾Ê¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¡¢¼êÀö¤¤¤ä¥Þ¥¹¥¯¡¢´¹µ¤¤Ê¤É´ðËÜÅª¤Ê´¶À÷ÂÐºö¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£