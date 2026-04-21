家族が病気になると、普段食べているご飯が食べにくくなることもあるでしょう。消化のよいものを作ってあげたくても、何日も同じメニューでは飽きてしまうことも。ママスタコミュニティのあるママの家ではお子さんが体調不良のようで、こんな質問がありました。『子どもが風邪をひいています。熱、咳、下痢などはないですが、消化のよいものを作っています。具や味付けはなるべく変化をつけていますが、これまで2日以上体調不良に