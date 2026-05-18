アフリカのコンゴ（旧ザイール）とウガンダで発生しているエボラ出血熱について、国立健康危機管理研究機構は18日、発生地と日本の直接往来は限定的で、日本の一般市民が感染する可能性は低いとするリスク評価を発表した。上野賢一郎厚生労働相は記者会見で「現時点で、国内で患者が発生するリスクは低い。冷静な対応をお願いしたい」と述べた。厚労省はコンゴやウガンダの滞在歴がある場合は、検疫所で健康監視の対象として健