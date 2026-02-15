指原莉乃の“行動力”が話題になっている。

指原は2月12日までに更新したInstagramで《人生初のモロッコ！》とつづり、東京・表参道にあるモロッコ雑貨などを取り扱う「Fatima Morocco」に絨毯を買いに行った際に《「もう行った方が早くない？」となり（そうかな？） 実際にモロッコに行って絨毯を買ってきたよ〜 （絨毯はまた見せますね） 本当に美しい街だった！ お友達と複数人で行ったのでより楽しく感じた》などと続け、モロッコでの自身のショットや街並みの写真を公開した。

さらに、14日までに更新したInstagramでも、モロッコで実際に購入した絨毯店の写真などを公開した。

指原の行動力に、ファンからは

《わざわざモロッコまで…スゴい》

《実際に行くのすごいね》

《絨毯買いにモロッコまでいくのって漫画とかドラマの話じゃないんだ》

などと驚きの声があがっている。

さらに、指原の投稿には有吉弘行が《早く目を覚ましてください！》とコメントし、指原は《目ギンギンです！！》と返信。丸山桂里奈が《さっしー、モロッコ最高でしょ あたしも好きな場所だよ》とコメントすると、指原は《まるやまさーん！モロッコトークしましょ》と返していた。

指原といえば、自らプロデュースを手がけ、2017年に誕生した10人組女性アイドルグループ「＝LOVE」（イコールラブ）が、6月20〜21日にMUFGスタジアム（国立競技場）で『＝LOVE STADIUM LIVE』を開催することが1月24日に発表され、話題となっている。

スポーツ紙記者が言う。

「国立競技場は、嵐、DREAMS COME TRUE、矢沢永吉といった、いわゆる国民的アーティストが立ってきた“聖地”としてのイメージが強いです。国立競技場は2025年4月以降、MUFGとのパートナーシップにより、収益性の高いイベント活用が求められています。＝LOVEは、2020年のWINTER TOUR最終公演で日本武道館公演を成功させ、その後も約3万人規模の会場で完売を重ねてきました。

しかし、東京ドームなどのドーム公演は未経験であり、今回の挑戦が大きな節目となることは間違いないでしょう。最大8万人規模を収容できる国立競技場公演を成功させられるかどうかで、世間からの評価も変わってくるでしょう」

＝LOVEの快進撃の裏には、絨毯を購入するためにモロッコへと行くほどの指原の行動力があるのかもしれない。