１０日未明に宮城県仙台市内で飲酒運転したとして、県議会最大会派「自民党・県民会議」に所属する渡辺重益（しげみつ）県議（４８）（亘理選挙区）が１３日、佐々木幸士議長に辞職願を提出し、受理された。

渡辺氏は同日開いた記者会見で、「認識の甘さと自覚の欠如が招いた結果だ。心から深くおわびする」と陳謝した。

渡辺氏によると、９日に東日本大震災関連の視察で県外の政治関係者ら十数人を案内した。午後６時頃から市内の居酒屋で参加者らとビールや日本酒などを飲み、午後１０時過ぎに解散。別の飲食店を１人で訪れて午後１１時半頃までウイスキーの水割りを飲んだ。

その後、家族の迎えを待っていたがすれ違いになり、議会庁舎に駐車していた自家用車を運転。１０日午前２時過ぎ、仙台中央署前の国道交差点で信号待ちをしていたところを警察官に発見された。車内で寝ていたという。呼気１リットルあたり０・１５ミリ・グラムを超えるアルコールが検出され、同署が道路交通法違反容疑で任意で捜査している。

記者会見で、渡辺氏は運転した理由を問われ、「判断が甘かった」と謝罪。すれ違いで帰宅してしまった家族に再び迎えに来てもらうことに「申し訳ない気持ちもあった」と語った。

渡辺氏は亘理町出身。会社員や亘理町議を経て２０１９年の県議選で初当選し、現在２期目。県議会では、教育委員会と公安委員会の所管に関する事項を担当する文教警察委員会の副委員長を務めていた。

渡辺氏の辞職に伴い、亘理選挙区（欠員１）で補欠選挙が行われる見通し。