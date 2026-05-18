きょう午後、山形県山形市の山形自動車道の工事現場で労災事故があり、作業員の男性が左手の指に大ケガをしました。 警察によりますと、きょう午後2時ごろ、山形市滑川にある山形自動車道・滑川橋の耐震補強工事現場で事故がありました。 宮城県富谷市の男性会社員（47）が、木材の切断作業をしていたところ、使用していた電動のこぎりの刃が左手の指に接触したということです。 この事故で、男性は左手の指に全治不詳の大ケガ